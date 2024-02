Vechta - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 69 in Vechta ist eine Frau tödlich verunglückt. Die 20-Jährige kam am Montag aus zunächst noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem entgegenkommen Lkw zusammen, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Der Fahrer des Lastwagens blieb den Angaben zufolge unverletzt. Die B69 war am Montag wegen Bergungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt.