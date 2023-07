Dresden - Die angehende Konditorin Hannah Jacob ist für ein Jahr das Dresdner Schokoladenmädchen. „Ich hab schon als Kind gern Schokolade gegessen, gelernt, dass das Genuss ist“, sagte die 20-Jährige am Freitag bei ihrer Vorstellung in der Bäckerei, wo sie im zweiten Lehrjahr arbeitet. Sie möge dabei eher dunkle Sorten als die hellen. Die junge Frau aus Glauchau (Landkreis Zwickau) hat Abitur und zog für die Ausbildung in die Landeshauptstadt.

Sie überzeugte mit Fachwissen über Schokolade, Ausstrahlung und sicherem Auftreten, wie Thomas Heller von der Konditoren-Innung Dresden sagte. Sie soll das Handwerk auf eigenen Veranstaltungen und Messen oder solchen im touristischen Bereich präsentieren, im barocken Corsagen-Kleid aus edlem schokobraunem Stoff, mit zarter weißer Spitze - und zig Pralinés aus dem 3D-Drucker.