Meppen - Nach einem Autounfall ist in Meppen eine 20 Jahre alte Frau an ihren Verletzungen gestorben. Sie war am Donnerstagmorgen mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Dabei prallte ihr Auto gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher. Die lebensgefährlich verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später starb. Die Straße wurde an der Unfallstelle zunächst gesperrt.