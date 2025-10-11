Die 20 Jahre alte Fußgängerin wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. (Symbolbild)

Berlin - Eine 20 Jahre alte Fußgängerin ist bei einem Zusammenstoß mit einer Tram in Berlin-Pankow am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, konnte der 46-jährige Tramfahrer trotz Notbremsung den Unfall an der Kreuzung Bornholmer Straße/Gotlandstraße/Seelower Straße nicht verhindern. Die 20-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Polizei dabei, die Gleise der Linie M13 zu überqueren.

Die Frau wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls am Freitagabend dauern an.