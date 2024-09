Berlin - Die Eisbären Berlin mussten am dritten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den ersten herben Dämpfer hinnehmen. Am Freitagabend verlor der deutsche Meister gegen die Augsburger Panther mit 2:6 (1:1, 1:5, 0:0). Marcel Noebels und Mitch Reinke trafen für die Hauptstädter, die nach den beiden Auswärtssiegen zum Saisonauftakt bei ihrem Heimdebüt gravierende Schwächen in der Defensive und im Aufbauspiel offenbarten.

Vor dem ersten Heimspiel der Saison feierten die Berliner mit ihren Fans noch einmal den zehnten DEL-Titel: In der mit 14.200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof wurde das Meisterbanner gehisst. Danach taten sich die Hausherren allerdings schwer und leisteten sich von Beginn an zahlreiche Fehler. So gingen die Gäste in der 5. Minute durch einen Überzahltreffer von Riley McCourt in Führung.

Im zweiten Drittel kassieren die Berliner fünf Gegentreffer

Noebels konnte zwischenzeitlich ausgleichen (11.), doch auch der Start ins zweite Drittel missriet den Eisbären. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn traf Riley Damiani für die Augsburger (21.). Nur 45 Sekunden später baute Alexander Oblinger mit einem Unterzahltor den Vorsprung der Schwaben aus, Anthony Louis erzielte den vierten Treffer der Gäste (27.).

Reinke verkürzte für die Gastgeber (32.), doch Anrei Hakulinen (38.) und Jason Bast (39.) sorgten dafür, dass die Augsburger noch vor der zweiten Pause auf 6:2 davonzogen. Im Schlussabschnitt fanden die Berliner kein Mittel, um noch einmal für Spannung zu sorgen.