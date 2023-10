Beim Heimdebüt des neuen Schalker Trainers Karel Geraerts lässt Hannover die Punkte in Gelsenkirchen. Mit dem 2:3 setzen die Niedersachsen ihre Sieglosserie in der 2. Liga gegen die Gastgeber fort.

Gelsenkirchen - Hannover 96 hat die dritte Saisonniederlage in der 2. Fußball-Bundesliga kassiert. Die Niedersachsen unterlagen am Samstag beim FC Schalke 04 mit 2:3 (0:1). Somit bleibt Hannover in der 2. Liga gegen die Gelsenkirchener weiter ohne Sieg. Bryan Lasme (42. Minute), Lino Tempelmann (71.) und Kenan Karaman (77.) sorgten nach zuvor vier Niederlagen in Serie für die Schalker Tore. Hannover verpasste nach Treffern von Enzo Leopold (52.) und Marcel Halstenberg (90./Foulelfmeter) einen Sprung nach oben.

S04-Coach Karel Geraerts tauschte bei seinem Heimdebüt im Vergleich zur 0:3-Pleite in Karlsruhe auf sechs Positionen. Gegen die formstarken Gäste von Trainer Stefan Leitl schafften es die Schalker, vor 62 271 Zuschauern auf Augenhöhe zu sein. Es sah nach einer torlosen Halbzeit aus, dann schlug Schalke doch zu: Lasme kam freistehend an den Ball, nachdem Hannover um Abwehrchef Halstenberg nicht klären konnte. Der Franzose traf problemlos zur 1:0-Führung.

So gut Schalke in Hälfte eins verteidigt hatte, so fehlerhaft agierte die S04-Defensive nach dem Seitenwechsel. Die Folge war der Ausgleich durch Leopold, der den Ball in Ruhe aus knapp 14 Metern zum 1:1 ins Tor schlenzen konnte.

Die Gastgeber wackelten nach dem Gegentor. Umso überraschender kam der Schalker Doppelschlag: Tempelmann und Karaman sorgten für ein eigentlich beruhigendes 3:1. Ein verwandelter Foulelfmeter von Halstenberg kam für den Aufstiegsanwärter zu spät (90.).