Oliva Nova - Der VfL Osnabrück hat in der Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga ein Unentschieden bei einem Testspiel erkämpft. Gegen den niederländischen Erstligisten Twente Enschede kam die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat am Montag im spanischen Oliva Nova zu einem 2:2 (0:1).

Für Osnabrück trafen Kwasi Okyere Wriedt (48. Minute) und Niklas Wiemann (55.). Für Enschede waren Younes Taha (7.) und Youri Regeer (59.) erfolgreich.

Osnabrück ist in der Liga stark abstiegsgefährdet. Nach 17 Spieltagen stehen die Niedersachsen abgeschlagen mit neun Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Osnabrück startet am 19. Januar (18.30 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC in die Rückrunde.