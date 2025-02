Der Hamburger SV ist die Tabellenführung in der 2. Bundesliga wieder los. Trotz starker erster Halbzeit reicht es im Nordduell nicht zu einem Sieg.

Hamburg - Die Siegesserie des Hamburger SV ist gestoppt. Durch ein 2:2 (1:0) im Spitzenspiel gegen Hannover 96 verlor der Aufstiegsfavorit der 2. Fußball-Bundesliga die Tabellenführung wieder an den 1. FC Köln.

Vor 57.000 Zuschauern brachte Silvan Hefti den HSV in der 15. Minute in Führung. Nicolo Tresoldi (53.) und der starke Rabbi Matondo (79.) drehten das Nordduell in der zweiten Halbzeit. Mit einem Freistoßtor sechs Minuten vor Schluss rettete Jean-Luc Dompé dem HSV wenigstens noch einen Punkt (84.).

Nach drei Siegen in Serie unter dem neuen Trainer Merlin Polzin spielten die Hamburger auch diesmal eine starke erste Halbzeit. Adam Karabec (28.) und Emir Sahiti (44.) verpassten aber das mögliche 2:0.

Matondo-Wechsel bringt Schwung

Der Tabellensechste Hannover trat ebenfalls wie ein Aufstiegskandidat auf. Die 96er dominierten bereits die Anfangsminuten und reagierten dann in der Halbzeitpause erfolgreich auf die Hamburger Überlegenheit.

Trainer André Breitenreiter wechselte den walisischen Neuzugang Matondo ein und stellte auf ein 4-2-3-1-System um. Vor allem der von den Glasgow Rangers gekommene Matondo brachte so viel Schwung, dass Hannover dem Sieg in der zweiten Hälfte näher war als der HSV.