Potsdam - Das Superwahljahr in Brandenburg beginnt am Sonntag mit der Europawahl und den Kommunalwahlen. Rund 2,1 Millionen Bürgerinnen und Bürger sind zur Abstimmung aufgerufen - per Briefwahl oder im Wahllokal. Mitmachen können Deutsche und Staatsangehörige eines anderen EU-Mitgliedstaates, die am Sonntag mindestens 16 Jahre alt sind und in Brandenburg ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Die Wahlen gelten als Stimmungstest dreieinhalb Monate vor der Landtagswahl, auch wenn sie nicht vergleichbar sind. Die Polizei ist nach Angriffen gegen Politikerinnen und Politiker verstärkt in Alarmbereitschaft versetzt.

Der Europa-Stimmzettel in Brandenburg hat 34 Wahlvorschläge. Gewählt werden nach Angaben des Landeswahlleiters auch 14 Kreistage, die vier Stadtverordnetenversammlungen von Potsdam, Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) sowie 408 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte. Dazu kommt die Wahl von 271 ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der amtsangehörigen Städte und Gemeinden sowie acht hauptamtlichen Bürgermeistern, mehr als 1300 Ortsbeiräten und über 340 Ortsvorstehern. Die Bürger der Stadt Werneuchen entscheiden über die Abwahl von Bürgermeister Frank Kulicke (UWW).