Finsterwalde - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das vierte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit gewonnen. Eine Woche nach der 1:2-Niederlage gegen den Regionalligisten Hessen Kassel gewann die Mannschaft vom neuen Trainer Thomas Stamm im Stadion des Friedens in Finsterwalde am Samstag gegen Viertligist Viktoria Berlin mit 2:1 (1:1).

Dabei waren die Elbestädter zum größten Teil spielbestimmend, vergaben aber zu viele Chancen. Lediglich Robin Meißner verwertete in Halbzeit eins eine der zahlreichen Möglichkeiten (14.). Bereits vor der Führung hatte Dynamo-Rückkehrer Christoph Daferner zwei Kopfballchancen vergeben und zeigte sich auch nach dem 1:0 nicht treffsicher (20.). Den Chancenwucher bestrafte Viktoria kurz vor dem Seitenwechsel. Per Seitfallzieher traf Julien Damelang zum Ausgleich (40.). Kurz darauf verhinderte Dynamo-Schlussmann Tim Schreiber sogar einen Rückstand.

Kutschke liefert Vorarbeit

Auch im zweiten Spielabschnitt bestimmte der klassenhöhere Verein den Takt, könnte die Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Neuzugang Vinko Sapina traf mit einem Freistoß lediglich die Latte (62.), Jakob Lemmer machte es in der 81. Minute besser, musste aber den Ball nach Vorarbeit des eingewechselten Stefan Kutschke nur noch über die Linie drücken.

Am Sonntag steht schon der nächste Test für Dynamo auf dem Programm. Die Dresdner treten erneut im Stadion des Friedens an - diesmal beim SC Freital (14.00 Uhr). Vor dem Saisonbeginn stehen dann noch die Spiele beim Chemnitzer FC am 20. Juli (14.30 Uhr) sowie die Generalprobe in Auerbach gegen Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg eine Woche darauf (14.00 Uhr) auf dem Programm. Am ersten August-Wochenende startet Dynamo mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Köln in die neue Saison.