Hertha BSC stimmt seine Fans milde und feiert eine Woche nach der Klatsche in Paderborn einen Heimsieg. Der 1. FC Nürnberg wartet seit Monaten auf einen Auswärtssieg.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat eine Woche nach der 2:5-Klatsche in Paderborn eine Reaktion gezeigt und den Vorsprung auf den 1. FC Nürnberg ausgebaut. Die Berliner gewannen im Olympiastadion gegen die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose mit 2:1 (1:1) und liegen in der Tabelle nun sieben Punkte vor den Franken. Der FCN wartet seit November auf einen Auswärtssieg.

Doppeltorschütze Josip Brekalo (20. Minute/88.) war Herthas Matchwinner. Tom Baack (45.+1) hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt. In der Tabelle ändert sich für beide Teams wenig: Der Abstand zu Auf- und Abstiegsrängen bleibt deutlich.

Kaum gute Torchancen

Hertha bestimmte die erste Halbzeit, erspielte sich aber kaum Torchancen. Ein präziser Flachschuss von Brekalo aus rund 16 Metern genügte zur Führung. Als beide Teams quasi schon auf dem Weg in die Kabine waren, nutzte Nürnberg die erste Möglichkeit zum Ausgleich. Baack kam in zentraler Position völlig frei zum Kopfball - sein erstes Tor im FCN-Trikot.

Nach der Pause passierte auf dem Rasen zunächst fast noch weniger als in der ersten Halbzeit. Erst in der Schlussphase kamen beide Mannschaften zu Großchancen. Erneut war es Brekalo mit einem Flachschuss, der die Berliner Fans jubeln ließ.