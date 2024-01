2:0 in Mannheim: Dynamo vorübergehend wieder Tabellenführer

Dresden - Dynamo Dresden hat sich für die 0:1-Heimniederlage zum Jahresauftakt gegen den SV Sandhausen rehabilitiert. Im ersten Drittliga-Auswärtsspiel des Jahres 2024 kamen die Sachsen am Dienstag beim SV Waldhof-Mannheim zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Tom Zimmerschied hatte in der 45. Minute Dynamo im Anschluss an einen Eckball mit unfreiwilliger Hilfe von Bentley Baxter Bahn getroffen. Lucas Cueto (62.) erhöhte nach einem Konter vor 12 512 Zuschauern zum verdienten Sieg. Dynamo übernahm damit zumindest für eine Nacht die Tabellenführung.

45 Minuten lang lieferten sich beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Bei schwierigen Platzverhältnissen waren die Gäste die spielerisch bessere Mannschaft, doch die Mannheimer verteidigten aufmerksam und liefen immer wieder gefährliche Gegenstöße. Vor dem Tor waren aber beide Teams relativ harmlos. Das größere Plus an Halbchancen verbuchte Dresden, ehe unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff der Ball doch ins Tor kullerte. Zimmerschied hatte den Ball nicht voll getroffen, Bentley Baxter Bahn fälschte leicht ab und wurde daraufhin als Eigentorschütze angegeben.

Nach der Pause machten die Gastgeber mehr Druck, Dynamo verlegte sich auf das Verteidigen der Führung und setzte auf Konter. Nachdem den Dresdnern nach 60 Minuten ein Handelfmeter verweigert wurde, machte der zur Pause eingewechselte Cueto zwei Minuten später das 2:0. Danach arbeitete Dynamo taktisch sehr gut in der Abwehr, stand gut gestaffelt und ließ nur wenig gefährliche Situationen zu.