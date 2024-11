Mohlsdorf-Teichwolframsdorf - Ein 19-Jähriger ist in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) von seinem eigenen Auto eingeklemmt worden. Der junge Mann wurde bei dem Unfall am späten Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei Gera am Sonntag mitteilte.

Er hatte demnach beim Parken vergessen, die Handbremse zu ziehen, sodass das Auto ins Rollen kam. Der 19-Jährige versuchte noch, den Wagen zu stoppen - wurde dabei aber zwischen dem Auto und einem Gartenzaun eingeklemmt.