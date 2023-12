Bremen - Ein junger Mann soll in Bremen mit einer Schreckschusswaffe auf vorbeigehende Menschen und auf den Boden geschossen haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Mitarbeiter einer Disco beobachtete in der Nacht zu Sonntag eine Auseinandersetzung. Dabei soll der 19-Jährige mit einem Messer herumgefuchtelt haben, anschließend habe er die Schüsse abgegeben.

Der Verdächtige konnte mit zwei weiteren Männern zunächst fliehen, wurde aber später von dem Mitarbeiter der Disco wiedererkannt. Die Polizei nahm die drei Männer mit auf die Wache. Die Ermittler fanden in der Nähe des Tatorts eine Schreckschusswaffe samt Magazin und ein Messer. Sie ermitteln nun gegen den 19-Jährigen wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz.