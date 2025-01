Isterberg - Ein 19-Jähriger ist auf der Autobahn 30 im Landkreis Grafschaft Bentheim überfahren worden. Der Mann starb noch am Unfallort, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann war Beifahrer in einem Fahrzeug, das in der Nacht Richtung Niederlande unterwegs war. Der 32 Jahre alte Fahrer hatte auf dem Standstreifen bei Isterberg gehalten. Aus ungeklärter Ursache stieg der junge Niederländer aus dem Auto und rannte auf die Fahrbahn.

Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 19-Jährigen mit seinem Fahrzeug. Die vier Insassen im Alter von 28, 23, 42 und 44 Jahren wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Autobahn war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Weshalb der 32-Jährige mit seinem Auto auf dem Standstreifen stoppte, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.