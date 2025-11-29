Vechta - Ein 19-Jähriger ist auf der Bundesstraße 69 bei Vechta mit seinem Auto auf einen Traktor und dessen Anhänger aufgefahren und dabei ums Leben gekommen. Der Traktorfahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Nachdem der junge Autofahrer in der Nacht zu Samstag aus dem Wagen gerettet war, sei dieser in Flammen aufgegangen. Der 19-Jährige erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.