Magdeburg - Während eines Streits soll ein 19 Jahre alter Mann einen Menschen in Magdeburg tödlich verletzt haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, kam es in der Landeshauptstadt am Dienstagnachmittag aus zunächst unbekannten Gründen zu einem verbalen Streit und zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen. Dabei sei ein 38 Jahre alter Mensch tödlich verletzt worden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Beschuldigte während der Auseinandersetzung mit einem vorerst unbekannten Gegenstand auf den Menschen eingewirkt haben, wie die Polizei erklärte. Das Opfer sei auf dem Weg in ein Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen worden und befinde sich seitdem in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.