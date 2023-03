Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Berlin - Polizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Neukölln bei einem 19-Jährigen eine Schusswaffe und Reizgas gefunden. Der junge Mann war mit seinem Auto am Samstagmittag auf der Lahnstraße unterwegs, als er kontrolliert wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach bemerkten die Polizisten auf einem freiwillig ausgehändigten Handy den Eingang diverser Pushnachrichten, die den Verdacht nahelegten, der 19-Jährige könnte mit illegalen Betäubungsmitteln handeln.

Bei der Dursuchung des Wagens fanden die Polizisten eine scharfe Handfeuerwaffe, Munition, Bargeld im vierstelligen Bereich, hochpreisige Designer-Schuhe sowie ein Tierabwehrspray. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden elektronische Datenträger sowie weitere Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.