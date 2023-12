Schwedt (Oder) - Ein 19-Jähriger hat am Donnerstagabend in Schwedt (Oder) (Landkreis Uckermark) seine Eltern in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer angegriffen. Den verletzten Eltern sei es gelungen, sich in ein Zimmer einzuschließen und auf die Polizei zu warten, teilte die Polizei mit. Die Beamten überwältigten den Mann und nahmen ihn fest. Ein Drogentest reagierte positiv auf Benzodiazepine. Die Eltern wurden in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Tatmotiv. Die Staatsanwaltschaft entscheidet über das weitere Vorgehen.