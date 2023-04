Bremen - Durch einen Messerstich ins Bein ist ein 19-Jähriger nahe des Hauptbahnhofs in Bremen schwer verletzt worden. Einer von drei Verdächtigen wurde bereits gefasst. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen drei Männer den 19-Jährigen und einen Begleiter in der Nacht zum Samstag nahe einer Diskothek an. Plötzlich sei der junge Mann dann mit einem Messer attackiert worden und die Täter seien geflüchtet. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Bei ersten Zeugenbefragungen ermittelte die Polizei einen 18-Jährigen als tatverdächtig. Wenig später stellte dieser sich bei einer Polizeiwache im nahegelegenen Delmenhorst selbst. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Suche nach den beiden mutmaßlichen Mittätern dauert nach Angaben der Polizei an.