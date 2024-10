Unstruttal - Ein 19 Jahre alter Mann hat einen 20-Jährigen an einer Tankstelle mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Polizisten stellten die Waffe sicher und fertigte eine Anzeige an, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Tatverdächtige dem 20-Jährigen in der Nacht zu Sonntag mit dem Auto bis zu einer Tankstelle in einem Ortsteil von Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) hinterhergefahren, stieg dann aus, lud seine Schreckschusswaffe durch und hielt sie in Richtung des 20-Jährigen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach Polizeiangaben kannten sich die beiden, die Ermittler nehmen daher an, dass es eine persönliche Vorgeschichte zu dem Vorfall gibt. Als die Polizei eintraf, habe sich der 19-Jährige ruhig und kooperativ verhalten, hieß es.