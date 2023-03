Klötze - Eine seit über zwei Wochen vermisst gemeldete 19-Jährige aus Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) ist vermutlich Opfer eines Verbrechens geworden. Im Rahmen der Suche nach der Frau hätten Beamte am Donnerstag die Wohnanschrift eines 42-jährigen Tatverdächtigen durchsucht, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit. Gegen den Mann bestehe der Verdacht des Totschlags. Weitere Details würden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgegeben.

Die 19-Jährige war laut Polizei am Nachmittag des 7. März als vermisst gemeldet worden. Sie soll am Samstag, dem 4. März, letztmalig in Klötze gesehen worden sein. Die Frau ist 1,55 Meter groß, trägt braune Haare und eine Brille. Die Polizei hatte auch mit einem Fährtensuchhund nach der 19-Jährigen gesucht, allerdings vergeblich. Am 10. März wurde eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.