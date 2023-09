Hildburghausen - Eine 19-jährige Autofahrerin hat sich bei Hildburghausen mit ihrem Auto überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die Frau fuhr am Samstagmorgen auf einer Landstraße von Themar in Richtung Lengfeld, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie kam von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und rutschte auf dem Fahrzeugdach in einen Straßengraben. Nach Angaben der Polizei besteht keine Lebensgefahr.

Während der Unfallaufnahme erhärtete sich nach den Angaben der Verdacht, dass die Frau unter Drogen gestanden haben könnte. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angefordert. An dem Auto der 19-Jährigen entstand laut Schätzungen der Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden.