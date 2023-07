Weimarer Land - Ein 19-Jähriger hat sich bei einem Motorradunfall in Magdala verletzt. Der Motorradfahrer gab an, in der Nacht zum Freitag auf der Lohmaer Straße (Weimarer Land) einem Tier ausgewichen zu sein, wie die Polizei Jena mitteilte. Dadurch sei er gegen den Bordstein gekommen und gestürzt. Der 19-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Er war nicht im Besitz eines Führerscheins, sein Fahrzeug war ausgeliehen.