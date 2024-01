Magdeburg/Berlin - In der Sachsen-Anhalt-Halle sind auf der Grünen Woche in Berlin rund 1800 Kilogramm Baumkuchen verkauft worden. Das sagte Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Dienstag in Magdeburg. Er sei mit der Messe vollumfänglich zufrieden, so der CDU-Politiker. Insgesamt hätten sich 102 regionale Aussteller daran beteiligt. Damit sei Sachsen-Anhalt dort so gut vertreten gewesen wie noch nie.