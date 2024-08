Das Bezirksamt Mitte hat 18 Siamkatzen aus einer verwahrlosten Wohnung eingezogen. Gegen den Tierhalter wurde ein Verfahren eingeleitet. Was ist passiert?

Berlin - Das Ordnungsamt hat 18 Siamkatzen aus einer verwahrlosten Wohnung in Berlin-Mitte geholt. Gegen den Tierhalter wurde ein Verfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet, wie das Bezirksamt mitteilte. Demnach hielt sich der Mann nicht an ein bestehendes amtliches Verbot und hielt wieder Katzen, die sich unkontrolliert miteinander gepaart haben. Die Tiere wurden bereits am Mittwoch vorherige Woche eingezogen.

Missbildungen durch unkontrollierte Zucht

Durch die unkontrollierte Zucht entstanden zum Teil Missbildungen wie fehl gestellte Beine, Wirbelsäulenknicke oder Augenprobleme bei den Tieren. Zudem waren alle Katzen nicht ausreichend medizinisch versorgt. Derzeit werden sie laut Bezirksamt in der Praxis des Berliner Tierheims behandelt und müssen teilweise operiert werden. Für die Siamkatzen wird ein neues tiergerechtes Zuhause gesucht.