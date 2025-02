Ein Brand auf einem Bauernhof sorgt in der Nacht für einen Großeinsatz im Landkreis Emsland. Mehrere Tiere sterben in den Flammen. Kurze Zeit später brennt es in der Gegend erneut.

Lorup - Bei einem Brand in einem Stall in Lorup im Landkreis Emsland sind 18 Rinder gestorben. Das Feuer sei bereits am Samstagabend aus bisher ungeklärten Ursachen ausgebrochen, teilte die Polizei am Vormittag mit. Zunächst war das genaue Ausmaß des Brandes noch unklar. Die Scheune brannte fast vollständig aus. 27 Tiere wurden gerettet. Neben den Rindern befanden sich auch noch etwa 100 Strohballen und Maschinen in dem Gebäude. Die Ermittler schätzen den Sachschaden auf rund 100.000 Euro.

Nur knapp zwei Stunden später brannte es im rund zehn Kilometer entfernten Börger erneut auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Ein Schuppen mit rund 250 darin gelagerten Strohballen fing Feuer. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden hier auf rund 50.000 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden besteht, war am Vormittag noch unklar. Bei den beiden Bränden waren mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.