Ein 18-Jähriger gerät in Bremen in eine Auseinandersetzung mit einem Gleichaltrigen sowie einem 16-Jährigen und geht bewusstlos zu Boden.

Ein 16-Jähriger soll auf den Kopf eines bewusstlos am Boden liegenden 18-Jährigen getreten haben. (Symbolbild)

Bremen - Gegen einen 16- und einen 18-Jährigen ermittelt die Polizei Bremen wegen versuchten Totschlags. Die beiden sollen in der Nacht zum Sonntag vor einem Lokal in der Innenstadt mit einem anderen 18-Jährigen in einen handgreiflichen Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Der attackierte 18-Jährige sei zu Boden gegangen. Trotzdem soll der 16-Jährige mehrfach auf den Kopf des Bewusstlosen getreten haben.

Die Polizei nahm die 16- und 18-Jährigen am Tatort vorläufig fest. Da jeder Tritt gegen den Kopf eines am Boden liegenden Menschen tödlich sein könne, werde gegen beide wegen versuchten Totschlags ermittelt, wie es weiter hieß. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.