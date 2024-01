Osterwieck - Eine 18-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Harz tödlich verunglückt. Der Mann habe auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Das Auto stieß am Dienstagmorgen zunächst gegen einen Leitpfosten und dann gegen einen Baum am Straßenrand. Der 18-Jährige sei noch an der Unfallstelle bei Osterwieck gestorben, so die Polizei. Die Kreisstraße zwischen Wasserleben und Berßel war für mehrere Stunden gesperrt.