18-Jähriger stirbt bei Kollision mit Baum

Gleichen - Ein 18-Jähriger ist bei einem Unfall im Landkreis Göttingen getötet worden. Der junge Mann saß auf dem Beifahrersitz, der 22 Jahre alte Fahrer des Autos wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug war bei Nesselröden in einer Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Das Auto überfuhr einen Grünstreifen und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Bei der Kollision wurden beide Insassen eingeklemmt. Der 18-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus dem völlig zerstörten Wagen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Göttinger Uniklinik geflogen.