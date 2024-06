Geeste - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Sturz in einer Kurve in Geeste im Landkreis Emsland schwer verletzt worden. Der 18-Jährige sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach einem Überholvorgang in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Dort stürzte er am Samstagmittag von seiner Maschine. Mit schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.