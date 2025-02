Betrunken und ohne Führerschein ist ein 18-Jähriger in Berlin mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet. Die Beamten stellten den jungen Mann schließlich.

Berlin - Ein 18-jähriger Autofahrer ohne Führerschein hat sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Berlin-Schmargendorf geliefert. Eine Zivilstreife bemerkte den jungen Mann in der Nacht auf der Autobahn 100, als er den Wagen der Einsatzkräfte deutlich zu schnell überholte, wie die Polizei Berlin mitteilte. Der 18-Jährige fuhr am Kurfürstendamm von der Autobahn ab, missachtete mehrere Stopp-Schilder und raste durch eine Tempo-30-Zone.

Währenddessen ignorierte er die Aufforderungen der Polizisten, anzuhalten. Stattdessen beschleunigte er und fuhr teilweise über Gehwege, wie es hieß.

Nachdem die Beamten das Auto kurzzeitig aus den Augen verloren hatten, fanden sie es verschlossen und geparkt in der Salzbrunner Straße. Den 18-Jährigen, der laut Polizei in der Nähe in einem Gebüsch war, nahmen sie fest. Er kam nach einer Blutentnahme wieder auf freien Fuß.

Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge bei dem jungen Mann einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun wegen des Verdachts eines verbotenen Fahrzeugrennens und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss berauschender Mittel.