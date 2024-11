Söhlde - Bei einem Unfall in Söhlde (Kreis Hildesheim) ist ein 18 Jahre alter Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei nach ersten Erkenntnissen mit seinem Wagen links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen, teilte die Polizei in der Nacht mit. Der Fahrer wurde demnach in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr konnte ihn laut Polizei aus dem Wrack befreien. Der 18-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.