Berlin - Ein 18-Jähriger ist auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Die Täter waren nach dem Angriff am Samstagabend auf der Flucht, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Der 18-Jährige befand sich nach einer Notoperation außer Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen war dem Vorfall eine verbale Auseinandersetzung innerhalb einer Gruppe vorausgegangen. Hintergrund sei ein Streit über soziale Medien gewesen, erklärte die Polizei.