Erfurt - Ein 18-jähriger Falschparker ist in Erfurt vor Mitarbeitern des Ordnungsamts geflüchtet und hat dabei einen 35-jährigen Fußgänger angefahren und verletzt. Der junge Mann hatte mit seinem Auto am Donnerstag verbotenerweise auf dem Anger geparkt. Als die Ordnungshüter ihn für diesen Verstoß ahnden wollte, flüchtete er, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach soll der Mann bei seiner Flucht mit dem Auto mit überhöhter Geschwindigkeit über den Gehweg gefahren sein und dabei einen 35-jährigen Fußgänger touchiert haben. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Zudem kam ein unbekannter Radfahrer zu Fall. Ob sich dieser verletzte, ist laut Angaben der Polizei nicht bekannt. Den Einsatzkräften gelang es wenig später, den 18-Jährigen zu stellen. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Ermittlungen dauern an.