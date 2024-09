Berlin - Eine 18-jährige Autofahrerin hat sich in Berlin ein verbotenes Rennen mit einem anderen Wagen geliefert und danach einen Unfall gebaut. Die Frau fuhr am Montagabend mit einer Freundin durch Reinickendorf auf der Aroser Allee, wie die Polizei mitteilte. Nach Zeugenangaben soll sie zu schnell unterwegs gewesen sein und die Kontrolle über ihr Auto verloren haben. Sie überfuhr zwei Poller und ein Verkehrsschild und landete dann mit dem Auto in einer Grünanlage. Zuvor soll sie mit einem anderen Auto ein Rennen gefahren sein. Der andere Wagen verschwand aber unerkannt.