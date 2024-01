Hannover - Während die Bauernproteste in Niedersachsen weiter zu Verkehrsbehinderungen führen, hat das Innenministerium die Aktionen vom Montag als überwiegend friedlich bezeichnet. Laut einer ersten Bilanz seien im Zusammenhang mit den Protesten am Montag 175 Straftaten und rund 240 Ordnungswidrigkeiten angezeigt worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Bei den Straftaten handele es sich vornehmlich um Nötigungen und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr. Auch Situationen, bei denen Autofahrer die Demonstranten gefährdeten, seien in dieser Zahl enthalten.

Landesweit habe es am Montag 609 Protestaktionen mit rund 27.500 Teilnehmern und etwa 24.000 Fahrzeugen gegeben, hieß es. Die Demonstranten hätten sich überwiegend kooperativ verhalten. Rettungsgassen seien weitestgehend freigehalten worden. Die Polizei habe jedoch auch 262 Platzverweise ausgesprochen. Je eine Person sei in Gewahrsam beziehungsweise vorläufig festgenommen worden.

„Bisher verlaufen die Proteste weitgehend friedlich“, sagte Innenministerin Daniela Behrens (SPD). „Ich appelliere an alle Beteiligten, auch in den kommenden Tagen die Ruhe zu bewahren.“ Insbesondere Aktionen auf Autobahnen seien hochgefährlich und unbedingt zu unterlassen. Gleichzeitig sei es durch nichts zu rechtfertigen, dass Verkehrsteilnehmer versuchten, die Proteste zu umfahren oder gar zu durchfahren, und somit Gefährdungen und Verletzungen mindestens in Kauf nähmen, sagte die Ministerin.

In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) hatte ein 45 Jahre alter Autofahrer einen Protestteilnehmer angefahren. Der 35-Jährige wurde am Montag verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, konnte die Klinik wenig später aber wieder verlassen. Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.

In Sande (Landkreis Friesland) soll ein Autofahrer einen 23 Jahre alten Traktorfahrer laut Polizei ins Gesicht geschlagen haben. Im Raum Tostedt (Landkreis Harburg) kam es Polizeiangaben zufolge zu gleich drei Vorfällen, bei denen Autofahrer zu Fuß gehende Demonstrationsteilnehmer leicht verletzt haben sollen.

Auf Seiten der Demonstranten wurden gegen mehrere Treckerfahrer Strafverfahren eingeleitet, weil sie mit Blockaden auf Autobahnen den Verkehr gefährdeten, unter anderem auf der A1 bei Vechta.

Wegen der Bauernproteste kam es auch am Dienstag wieder in einigen Orten zu Verkehrsbehinderungen. Unter anderem in Wolfsburg, Verden, Meppen und im Kreis Diepholz meldete die Polizei Blockaden und Schleichfahrten mit Trecker-Konvois. In Leer waren zeitweise auch Autobahnauffahrten betroffen.

Die Landwirtschaft will ihre Proteste die ganze Woche über fortsetzen. Auslöser für die Demos waren Pläne der Bundesregierung, Subventionen für die Branche zu kürzen. Einen Teil davon hat die Ampel-Koalition bereits zurückgenommen, die Rückvergütung für Agrardiesel soll nun schrittweise gestrichen werden.