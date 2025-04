Ein Mann verletzt 17 Personen in einem Supermarkt-Discounter. Wie konnte das passieren?

17 Verletzte bei Angriff in Weißenfelser Discounter

Der Mann versprühte Reizgas in dem Supermarkt in Weißenfels. (Symbolbild)

Weißenfels - In einem Discounter in Weißenfels im Burgendlandkreis hat ein 33-Jähriger 17 Personen mit einem Reizstoffspray verletzt. Der Mann sei beobachtet worden, wie er im Laden mehrfach seinen Rucksack geöffnet habe, teilte die Polizei mit. Als das Ladenpersonal ihn bat, den Rucksack zu öffnen, sprühte er Reizstoff in den Verkaufsraum. 17 Kunden und Mitarbeiter erlitten Atemwegsreizungen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Gegen ihn lagen bereits drei Haftbefehle vor.