Heßberg - Ein 17-Jähriger ist beim Überqueren der Straße in Heßberg (Landkreis Hildburghausen) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Jugendliche sei am Mittwochnachmittag hinter einem geparkten Auto hervorgetreten und von einem fahrenden Auto erfasst worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zur Behandlung seiner schweren Verletzungen wurde der Jugendliche in ein Krankenhaus gebracht.