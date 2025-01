Berlin - Ein 17-Jähriger soll in einem Flüchtlingsheim in Berlin-Charlottenburg mehrere Bewohner mit einem Messer bedroht haben. Der junge Mann war zuvor wegen Auseinandersetzungen aus dem Heim in der Heerstraße verwiesen worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Freund ließ ihn demnach am Mittwochabend über ein Fenster wieder herein. Dann soll der 17-Jährige randaliert und versucht haben, andere Bewohner, die flüchteten, zu verletzen. Alarmierte Polizisten suchten das Heim und die Umgebung ab, fanden den Mann aber nicht.