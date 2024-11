Eine 40-Jährige sitzt in Gera an einer Bushaltestelle, als ein Jugendlicher ihr nach Polizei-Angaben ins Gesicht schlägt und das Handy entreißt. Später nehmen Polizisten den Tatverdächtigen fest.

Ein 17-Jähriger hat eine Frau an einer Bushaltestelle angegriffen. (Symbolbild)

Gera - Ein 17-Jähriger hat in Gera nach Polizei-Angaben einer Frau ins Gesicht geschlagen und ihr Handy gestohlen. Die Frau saß in der Nacht zum Samstag an einer Bushaltestelle, als der Jugendliche sie unvermittelt angriff, wie es hieß. Ein Begleiter des 17-Jährigen attackierte demnach die 40-Jährige ebenfalls, als sie um Hilfe rufen wollte.

Polizisten nahmen den 17-Jährigen fest, sein Begleiter flüchtete. Der Jugendliche soll laut Polizei zwei Tage vorher einen Ladendetektiv bei einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt verletzt haben. Er soll den Angaben zufolge vor einen Haftrichter kommen.