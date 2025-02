17-Jähriger nach schwerer Erpressung in Haft

Bremen - Gut zwei Wochen nach einer schweren Erpressung hat die Polizei Bremen einen Verdächtigen in Haft genommen. Der 17-Jährige soll zusammen mit einem 18-Jährigen und einer 26-Jährigen einen Mann in einen Hinterhalt gelockt haben, wie die Polizei mitteilt. Der Mann ging demnach davon aus, sich in Bremen mit einer Prostituierten zu treffen.

Während des Treffens in der Wohnung der 26-Jährigen Mitte Januar sollen die beiden Männer dort aufgetaucht sein und das Opfer mit Messern bedroht haben. Sie sollen den 35-Jährigen dazu genötigt haben sich auszuziehen und das gefilmt haben. Zudem sollen sie ihn dazu gebracht haben, seine EC-Karte samt PIN herauszugeben, womit die Verdächtigen später Bargeld abhoben. Der 35-Jährige wurde den Angaben nach auch mit einem Messer an einem Oberarm verletzt.

Später fuhren die beiden Männer zusammen mit dem Opfer in dessen Auto durch das südliche Bremen und bauten mehrere Unfälle. Seitdem fahndete die Polizei nach den beiden Verdächtigen und nahmen den 17-Jährigen Ende Januar in Untersuchungshaft. Er ist demnach bereits polizeibekannt. Er soll auch mehrere Diebstähle in der Bremer Straßenbahnlinie 4 verübt haben. Den beiden Männern wird unter anderem schwerer erpresserischer Menschenraub und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.