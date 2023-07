Tangerhütte - Im Tangerhütter Ortsteil Jerchel (Landkreis Stendal) ist ein 17-Jähriger auf einem Moped vor der Polizei geflüchtet - er hatte keinen Führerschein. Der junge Fahrer schaltete am späten Samstagabend das Licht an seiner Simson aus und gab Gas, als er die Beamten erblickte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten blieben dran und konnten den 17-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt stoppen und kontrollieren. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren.