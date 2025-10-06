Mit Tempo 25 auf der Flucht: In Thüringen versucht ein Jugendlicher, mit einem Traktor der Polizei zu entkommen. Nun muss er sich gleich wegen mehrerer Delikte verantworten.

Olbersleben - Ausgerechnet mit einem Traktor und Tempo 25 hat ein 17-Jähriger im Landkreis Sömmerda vor einer Polizeikontrolle fliehen wollen. Nach Angaben der Polizei war er am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf einem Wirtschaftsweg bei Hardisleben unterwegs. Die Beamten setzten ihm mit Martinshorn und Blaulicht am Streifenwagen nach. Zunächst habe er sich nicht beeindrucken lassen, kurz vor Olbersleben aber dann gestoppt, hieß es.

Der Teenager besaß keine Fahrerlaubnis und war alkoholisiert. Zudem war der Traktor nicht zugelassen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.