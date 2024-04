Jena - Ein 17-Jähriger ist in Jena vom Dach einer Firmenhalle achteinhalb Meter in die Tiefe gefallen und schwer verletzt worden. Der Jugendliche kletterte am Donnerstagabend gemeinsam mit einem 16-Jährigen über eine Feuerleiter auf das Dach, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort sei der 17-Jährige durch ein Oberlicht gebrochen und hinab gestürzt. Die Feuerwehr rettete den 16-Jährigen über eine Drehleiter vom Dach. Gegen beide Jugendliche hat die Polizei Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet.