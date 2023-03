Dresden - In Dresden hat ein 17-Jähriger am Steuer eines Autos eine Reihe von Unfällen gebaut. Am Dienstagmittag stieß er zunächst bei einem Spurwechsel mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammen, später kollidierte er mit Warnbaken, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Der 17-Jährige und weitere Insassen stiegen aus dem Auto. Der junge Mann setzte sich nach kurzer Flucht in einen anderen Wagen und fuhr davon, wie die Polizei weiter berichtet. Nacheinander streifte er fünf weitere Wagen oder stieß mit ihnen zusammen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Auto beschädigt.

Anschließend versuchte der 17-Jährige erneut zu Fuß zu fliehen, wurde aber von einem Zeugen festgehalten. Polizisten nahmen den leicht verletzten Jugendlichen fest. Bei den Unfällen entstand laut Polizei ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Beamten ermitteln zu den Hintergründen der Unfallserie.