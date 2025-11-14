An einem Einkaufszentrum in Berlin-Mitte erleidet ein Jugendlicher mehrere Stichverletzungen. Was ist über den Fall bislang bekannt?

Berlin - Ein Jugendlicher ist an einem Einkaufszentrum am Berliner Alexanderplatz niedergestochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der 17-Jährige bei einem Streit am Donnerstagabend mehrere Stichverletzungen am Oberkörper davon, wie die Polizei mitteilte.

Demnach wurde der Jugendliche in einem Krankenhaus operiert. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben. Der zunächst unbekannte Täter flüchtete. Der Hintergrund des Streits werde ermittelt, hieß es.