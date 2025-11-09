In Berlin kommt es zu einem Übergriff. Das Opfer ist ein 17 Jahre altes Mädchen. Was bisher bekannt ist.

Berlin - Eine 17-Jährige ist in Berlin Opfer eines Sexualdeliktes geworden. Sie sei nach der Tat im Krankenhaus untersucht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Demnach ermittelt das Landeskriminalamt in dem Fall, der sich am Samstag im Bezirk Marzahn-Hellersdorf ereignete. Weitere Angaben etwa zur konkreten Art des Deliktes, den Verdächtigen oder möglichen Festnahmen machte die Polizei zunächst nicht. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.