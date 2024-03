Wingst - Bei einem Unfall in Wingst im Landkreis Cuxhaven ist eine junge Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die 17-Jährige sei mit ihrem Motorrad von einem Parkplatz auf eine Bundesstraße abgebogen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dabei übersah sie den ersten Erkenntnissen nach ein Auto und es kam zum Zusammenstoß. Sie wurde mit schweren Verletzungen am Freitagabend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt.