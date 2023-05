Hildburghausen - Ein Jugendlicher ist am Sonntagnachmittag von einer Schaukel etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schaukelte der 16-Jährige mit einer Reifenschaukel in Hildburghausen über einem Hang, als er die Kontrolle verlor. Er stürzte laut Polizei etwa zehn bis zwölf Meter in die Tiefe und wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.